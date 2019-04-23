Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, один український боєць загинув
Бойовики двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, міномети калібру 82 мм, повідомили у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Мар’їнка;
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу населеного пункту Гнутове;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Павлопіль;
- двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Авдіївка і Опитне.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових:
- тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новоолександрівка;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї — поблизу населеного пункту Катеринівка;
- двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Золоте-4;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля передмістя Попасна.
Вчора Україна забрала 60 ув'язнених, які відбували покарання у виправних установах на території окупованих Росією районів Луганської області.
Нагадаємо, у Мінську представники ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.
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