Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, один український боєць загинув Окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 22 квітня, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.

Фото: slovoidilo.ua

Бойовики двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, міномети калібру 82 мм, повідомили у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Мар’їнка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу населеного пункту Гнутове;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Павлопіль;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Авдіївка і Опитне. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових: тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї — поблизу населеного пункту Катеринівка;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Золоте-4;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля передмістя Попасна. Вчора Україна забрала 60 ув'язнених, які відбували покарання у виправних установах на території окупованих Росією районів Луганської області. Нагадаємо, у Мінську представники ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

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