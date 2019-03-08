Бойовики десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, є поранений
Позиції українських підрозділів поблизу Новоселівки Другої обстріляли із ручного протитанкового гранатомету, неподалік Богданівки двічі обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Околиці Павлополя потрапили під вогонь зі стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Нижньотеплого бойовики двічі обстріляли українських військових із великокаліберних кулеметів. Поблизу Луганського бойовики вели вогонь автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. У районі Світлодарська українські позиції були обстріляні з великокаліберного кулемету. Неподалік Південного бойовики двічі стріляли із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У штабі додали, що за минулу добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби було зафіксовано два обстріли із боку бойовиків: поблизу Кримського зі стрілецької зброї та неподалік Майорська з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Унаслідок обстрілів один український військовий був поранений.
Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.
За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.
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