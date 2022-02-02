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Бойовики обстріляли КПВВ на Донбасі

Військового ЗСУ врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати
Бойовики на Донбасі 2 лютого обстріляли контрольно-пропускний пункт "Гнутове". Минулося без жертв серед українських військових.
Бойовики обстріляли КПВВ на Донбасі Місце обстрілу КПВВ на Донбасі Фото: Державна прикордонна служба України

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише Громадське.

Інцидент стався приблизно о 8:30. Бойовики намагалися обстріляли гуманітарний дорожній коридор, який проходить через КПВВ. Для цього вони застосували безпілотник, який скинув снаряд. 

"Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", - зазначили у Держприкордонслужбі.

І хоча обійшлося без втрат, один український військовий був близький до поранення. Його врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

Жетон, який врятував українського військового від поранення

Фото: Державна прикордонна служба України

Осколок гранати, який зупинив жетон

Фото: Державна прикордонна служба України

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02 02 2022 11:53
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