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Окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі: один військовий загинув, двоє поранені, - ОНОВЛЕНО

На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових
Один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення. Зокрема, один з поранених — військовий медик — перебуває у критичному стані.
Окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі: один військовий загинув, двоє поранені, - ОНОВЛЕНО Фото: radiosvoboda.org

Так, 1 липня близько 10.50 бойовики здійснили обстріл з протитанкової керованої ракети, коли військові медики ООС евакуювали пораненого в районі населеного пункту Водяне, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Командування Об’єднаних сил наголосило, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

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Військовий медик, який дістав поранений під час обстрілу бойовиками санітарного автомобіля в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер, повідомляє штаб ООС.

Нагадаємо, біля позицій українських військових поблизу сіл Широкине та Бердянське на Донбасі горіла суха трава на великій площі. Унаслідок загоряння почали детонувати нерозірвані снаряди, які залишилися після обстрілів. Повідомлень про постраждалих немає.

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01 07 2019 15:22
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