Бойовики посадили на п'ятнадцять років українського журналіста Асєєва

Бойовики терористичного угруповання "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі українського журналіста, автора колонок для проєкту "Радіо Свобода Донбас.Реалії" Станіслава Асєєва

В угрупованні "ДНР" стверджують, що Асєєва засуджено за кількома статтями: "Організація екстремістської організації", "Шпигунство", "Підбурювання до шпигунства", "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності", "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності", передає LB.ua.

"Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю строком на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи строком на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Вирок набув чинності", - сказано в повідомленнях на сайтах бойовиків.

Станіслав Асєєв перебуває в ув'язненні терористів "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання і звинуватило в шпигунстві на користь України.

Раніше українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні групи 21-22 серпня вимагатиме негайно допустити координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша до українського журналіста Станіслава Асєєва (відомого також під псевдонімом Васін), якого утримують у полоні контрольовані Росією бойовики "ДНР".