Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, один український військовий дістав поранення, - штаб У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші

Бойовики 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

Фото: ukrinform.ua

Водночас, у штабі повідомили, що бойовики не застосовували зброю заборонених калібрів, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил. Так,в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші: зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вони обстріляли позиції українських військових поблизу Пищевика;

з ручних протитанкових гранатометів біля Широкиного;

з великокаліберних кулеметів - в районі Новотроїцького. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції в районі Зайцевого із застосуванням снайперської зброї. Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

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