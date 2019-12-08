CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, один український військовий дістав поранення, - штаб
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші
Фото: ukrinform.ua
Водночас, у штабі повідомили, що бойовики не застосовували зброю заборонених калібрів, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Так,в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші:
- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вони обстріляли позиції українських військових поблизу Пищевика;
- з ручних протитанкових гранатометів біля Широкиного;
- з великокаліберних кулеметів - в районі Новотроїцького.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції в районі Зайцевого із застосуванням снайперської зброї.
Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.
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