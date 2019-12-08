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Бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, один український військовий дістав поранення, - штаб

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші
Бойовики 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.
Бойовики п Фото: ukrinform.ua

Водночас, у штабі повідомили, що бойовики не застосовували зброю заборонених калібрів, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так,в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази порушили режим тиші:

  • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вони обстріляли позиції українських військових поблизу Пищевика;
  • з ручних протитанкових гранатометів  біля Широкиного;
  • з великокаліберних кулеметів - в районі Новотроїцького. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції в районі Зайцевого із застосуванням снайперської зброї.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

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