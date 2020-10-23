CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі вчора, 22 жовтня, бойовики п'ять разів порушили мирні домовленості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, а українські військові подавили безпілотник
Серед українських військових немає ні поранених, ні загиблих
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, зазначає "Громадське".
Так, обстріл зі стрілецької зброї зафіксували поблизу Артема та Шумів. Неподалік Новолуганського бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет.
Ще одне порушення у штабі зафіксували на Приазов'ї, біля Широкиного. Там помітили безпілотник бойовиків, українські військові подавили його засобами радіоелектронної боротьби.
З початку 23 жовтня вогневої активності бойовиків не зафіксували.
Нагадаємо, що українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл своїх позицій на Луганщині
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23 10 2020 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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