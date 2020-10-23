Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, а українські військові подавили безпілотник

Серед українських військових немає ні поранених, ні загиблих

У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 22 жовтня, бойовики п'ять разів порушили мирні домовленості.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, обстріл зі стрілецької зброї зафіксували поблизу Артема та Шумів. Неподалік Новолуганського бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет.

Ще одне порушення у штабі зафіксували на Приазов'ї, біля Широкиного. Там помітили безпілотник бойовиків, українські військові подавили його засобами радіоелектронної боротьби.

З початку 23 жовтня вогневої активності бойовиків не зафіксували.

Нагадаємо, що українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл своїх позицій на Луганщині