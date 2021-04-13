Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики скинули гранати біля Майорського: один боєць загинув, ще двох поранено

В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, не сумісне з життям
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і двоє поранені.
Бойовики скинули гранати біля Майорського: один боєць загинув, ще двох поранено Фото: unian.net
За інформацією пресслужби ОС, станом на 7 годину 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню: зафіксовано 1 обстріл позицій українських військових та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА. Зокрема, неподалік Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, повідомляє "Укрінформ".
 
"В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, не сумісне з життям", - йдеться у ранковому зведенні.
 
Зазначається, що ще 2 військовослужбовці зі складу ОС зазнали поранень. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2021 10:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.