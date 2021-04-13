НОВИНИВід початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і двоє поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики скинули гранати біля Майорського: один боєць загинув, ще двох поранено
В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, не сумісне з життям
Фото: unian.net
За інформацією пресслужби ОС, станом на 7 годину 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню: зафіксовано 1 обстріл позицій українських військових та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА. Зокрема, неподалік Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, повідомляє "Укрінформ".
"В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, не сумісне з життям", - йдеться у ранковому зведенні.
Зазначається, що ще 2 військовослужбовці зі складу ОС зазнали поранень. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
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13 04 2021 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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