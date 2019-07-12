Бойовики віддали тіло офіцера "Альфи", який загинув 1 грудня у "сірій зоні" на Донбасі

"Героя України Полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль! Давайте поховаємо воїна і розберемося, чому його тіло виявилося у руках ворогів! Бо є правило: "Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника"

Представниками так званої "ДНР"повернули Україні тіло загиблого Дмитра Каплунова, який був співробітником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом "Альфа".

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос", ветеран Роман Костенко, повідомляє "Громадське".

Він закликав з'ясувати, як і чому тіло загиблого українця опинилося у бойовиків.

"Героя України Полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль! Давайте поховаємо воїна і розберемося, чому його тіло виявилося у руках ворогів! Бо є правило: "Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника", - написав депутат.

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових. Під час виконання завдання двоє солдатів підірвалися на невідомих вибухових пристроях, вони померли на місці. 3 грудня президент Володимир Зеленський надав їм звання Героїв України з відзначенням ордена "Золота Зірка".

Одним з них і був Дмитро Каплунов. Він загинув під час виконання бойового завдання у "сірій зоні" на Донбасі. Ще 2 грудня через представників СЦКК та СММ ОБСЄ офіційно попросили віддати тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Відтоді перемовини з представниками "ДНР" кілька разів зривалися з різних причин.

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