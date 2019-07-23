Брат Медведчука програв у своєму окрузі працівниці компанії Ахметова і не проходить у Раду

Брат Віктора Медведчука Сергій програв на виборчому окрузі на Луганщині представниці "Опозиційного блоку", яка працює в компанії "ДТЕК ЕНЕРГО" олігарха Ріната Ахметова

Так, перемогу тут отримала Вікторія Гриб — керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". Вона набрала 1 852 голоси, або 39,58%.

Про це свідчать дані Центрвиборчкому після підрахунку 100% бюлетенів на окрузі №105, йдеться у "Громадське".

Сергій Медведчук, який висувався від "Опозиційної платформи — за життя", зайняв друге місце, за нього проголосували 1 483 людини, або 31,7%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія всього на 83,33% опрацювала протоколи на 105 виборчому окрузі, де балотується брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.

Брат Медведчука займає другу позицію, його випереджає представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб.

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