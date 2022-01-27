Бразильський футболіст Едсон виступатиме за львівський "Рух"
Про це повідомляє пресслужба "Руха", передає Укрінформ.
Едсон - вихованець бразильського клубу "Алекрін", який виступає у Лізі Потігуар - чемпіонаті штату Ріу-Гранді-ду-Норті. За дорослу команду гравець дебютував ще у 17-річному віці. Після цього Едсон перебрався до "Глобо" з бразильської Серії C, а вже за кілька місяців підписав контракт з командою елітного футбольного дивізіону Бразилії ФК "Баїя". За першу команду нового клубу дебютував улітку 2020-го, а вже у вересні того ж року зіграв перший матч у бразильській Серії А проти "Фламенго" ", - зазначається у повідомленні.
На рахунку Едсона 37 матчів за "Баїю" в усіх турнірах. Півзахисник має досвід гри у Південноамериканському кубку - аналогу Ліги Європи, Кубку Бразилії та інших турнірах.
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