"Брехня" Ілона Маска про Tesla у Twitter обійшлася інвесторам у мільйони - вони вимагають відшкодування у суді

Адвокат Маска стверджував у суді, що мільярдер просто використав "неправильні слова"

У США наразі триває суд між Ілоном Маском та інвесторами компанії Tesla. Адвокат інвесторів заявив, що брехня Ілона Маска у Twitter призвела до того, що такі звичайні люди, як інвестор Глен Літтлтон, втратили мільйони і мільйони доларів. Також твіт Маска завдав шкоди пенсійним фондам та іншим організаціям, які на той час володіли акціями Tesla, пише Associated Press.

Твіти Маска в 2018 році привернули увагу регуляторів цінних паперів, які дійшли висновку, що вони були некоректними і що він бреше. У результаті мирової угоди вони змусили його заплатити 40 мільйонів доларів і вимагали, щоб він залишив посаду голови Tesla.

Окружний суддя США Едвард Чен, який головує на судовому процесі, постановив, що адвокати акціонерів не можуть згадувати цю угоду у справі.

Адвокат мільярдера сказав присяжним у Сан-Франциско, що Маск просто використав «неправильні слова», коли поділився заявами про те, що він «забезпечив» фінансування для того, щоб зробити Tesla приватним у Twitter.

Ілон Маск «брехав», коли стверджував, що «забезпечив» фінансування для приватної власності Tesla, заявив у суді адвокат інвесторів.

Виконавчий директор компанії написав у 2018 році, що він «забезпечив» фінансування для приватного виробника електромобілів, а пізніше ця підтримка інвесторів була «підтверджена», що спричинило падіння, а потім різке зростання акцій .

Інвестор Tesla Глен Літтлтон вимагає відшкодування збитків від імені акціонерів, які купували або продавали акції протягом кількох днів після твітів, стверджуючи, що твіти Маск коштували їм «мільйони».

Однак адвокат Маска стверджував у суді, що мільярдер просто використав «неправильні слова», коли написав у Twitter про свої плани, а допис Маска в Twitter містив деякі «технічні неточності».

Журі з дев’яти осіб вирішить, чи твіти Маска штучно завищили ціну акцій Tesla, підвищуючи статус фінансування угоди, і якщо так, то на скільки.

Суд відновиться в п'ятницю за участю свідка-експерта, і, можливо, у ньому виступить Маск.

Минулого тижня суддя Едвард Чен відхилив прохання Маска перенести справу до Техасу, при цьому мільярдер висловив занепокоєння, що потенційні присяжні в Каліфорнії будуть упереджено ставитися до нього.