Brexit: британських водіїв більше не можуть штрафувати в ЄС за порушення правил

Так само британська поліція не зможе накласти штрафи на європейських автомобілістів, спійманих камерами контролю швидкості або які вчинили інші правопорушення

Штрафи за перевищення швидкості та інші штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані британським водіям в ЄС, і навпаки, більше не можуть застосовуватися після закінчення перехідного періоду Brexit.

Вихід Великої Британії з блоку означає, що директива ЄС 2015 року про транскордонний обмін інформацією, що стосується порушень правил дорожнього руху, що дозволяє країнам ЄС обмінюватися даними автомобілістів і відправляти штрафи, більше не застосовується, повідомляє "Європейська правда".

На практиці це означає, що власники транспортних засобів, зареєстрованих у Британії, більше не отримуватимуть штрафи. Цю інформацію виданню підтвердила французька влада.

Сотні тисяч британців були оштрафовані за останні роки, причому у Франції, найпопулярнішому місці в Європі для британських водіїв, розмір штрафів варіюється від 135 до 1500 євро.

Так само британська поліція не зможе накласти штрафи на європейських автомобілістів, спійманих камерами контролю швидкості або які вчинили інші правопорушення.

Водії, як і раніше, можуть бути оштрафовані на місці, якщо їх зловить поліція, але більше не будуть отримувати штрафи після повернення додому.

У 2019 році у Франції було зареєстровано 444 378 порушень правил британськими водіями, від використання телефону під час водіння (135 євро) до перевищення швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину (1500 євро).

За даними французького автомобільного сайту Caradisiac, Франція може втрачати до 60 мільйонів євро на рік через несплачені штрафи.

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