Brexit: ФРН та Ірландія переконують Британію не "йти напролом" з ірландською частиною угоди

Міністри висловлюють жаль, що британський уряд обирає одностороннє рішення і не погодився обговорювати пропозиції ЄС щодо спрощення руху товарів між Північною Ірландією і Британією

Міністри закордонних справ Ірландії та Німеччини закликають Британію не приймати закон, який буде відступом від угоди про Brexit.

Спільну колонку на цю тему Сімон Ковені та Анналена Бербок опублікували у британському The Observer.

"Для одностороннього порушення міжнародної угоди, дія якої почалася лише два роки тому, немає жодних юридичних чи політичних виправдань. Це законодавство не вирішить проблеми, пов’язані з імплементацією північноірландського протоколу - навпаки, це створить низку нових факторів нестабільності та ще більш ускладнить пошук стійких рішень", - наполягають вони.

Міністри висловлюють жаль, що британський уряд обирає одностороннє рішення і не погодився обговорювати пропозиції ЄС щодо спрощення руху товарів між Північною Ірландією і Британією.

Вони зазначають, що вибір населення Північної Ірландії за результатами останніх регіональних виборів свідчить про підтримку угоди у чинному вигляді - за збереження протоколу виступають 52 з 90 обраних депутатів.

"Саме тому ЄС виступає за збереження протоколу і наші пропозиції залишаються в силі. Ми готові проявити гнучкість і творчий підхід, тому що віримо, що протокол може працювати на користь усіх у Північній Ірландії", - пишуть Бербок і Ковені.

"У ці скрутні часи, коли Росія веде свою безжальну війну проти України, руйнуючи мирний порядок у Європі, ЄС та Британія повинні триматися разом і бути партнерами, зі спільними цінностями та зобов’язанням підтримувати й зміцнювати міжнародний порядок, заснований на правилах", - наголошують вони.

Британія, як відомо, планує скасувати дію деяких положень "ірландської" частини торгової угоди, яка регулює рух товарів між Ірландією, Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства.

Вихід Британії з ЄС, відтак і необхідність встановлення кордону та митних перевірок, загострив напругу між націоналістами і юніоністами у Північній Ірландії. Спеціальна частина угоди про Brexit (північноірландський протокол) передбачає, що митні перевірки мають відбуватися у портах, а не на кордоні серед острова - щоб дотримати пункт про "прозорий кордон" з угоди Страсної п’ятниці 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у регіоні. Такою умовою категорично невдоволені юніоністи, тоді як націоналісти - категорично проти кордону на острові.