Брітні Спірс просить суд передати постійне право опікунства над нею помічниці свого батька

Адвокат американської співачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Постійним опікуном попзірки просять зробити Джоді Монтгомері - жінку, яка наглядала за Брітні з 2019 року.

Наразі нагляд за зіркою розділений на дві частини: за станом її здоров'я та добробутом, а також за її кар'єрою та фінансами, повідомляє "Громадське". Раніше обидві сфери контролював Джеймі Спірс. Однак тепер нагляд за фінансами співачки він розділяє з інвестиційною компанією Bessemer Trust.

У 2019 році батько співачки також тимчасово передав нагляд за самою Брітні Джоді Монтгомері, оскільки мав проблеми зі здоров'ям.

Монтгомері є "досвідченим опікуном". Як зазначає видання Hollywoodlife, разом із чоловіком вона має довірчу фірму в Південній Каліфорнії, яка пропонує послуги з управління бізнесом, розв'язання сімейних питань, захисту прав інтелектуальної власності, управління нерухомими активами, розробки та виконання плану щодо трастового фінансування.

Коли опікунство над Брітні Спірс тимчасово перейшло до Джоді Монтгомері, вона отримала право наймати для співачки охорону, контролювати те, хто може її відвідувати, а також повний доступ до її медичної документації.

Наразі Джоді все ще зберігає ці обв'язки, і співачка просить, щоб вона залишалася її постійним представником.

Чому Брітні вимагає відсторонити свого батька?

19 серпня стало відомо, що співачка звернулася до суду, просячи назавжди відсторонити батька від ролі опікуна. У заяві Брітні називає роки опікунства важливими, адже вони "врятували її від провалля, експлуатації з боку хижацьких осіб і фінансового краху". І водночас "рішуче проти повернення Джеймса в статус опікуна її особи".

Тоді суд став на сторону батька і залишив його опікуном співачки. Проте вона не полишає спроб домогтися свого.

Що за опікунство та звідки воно з'явилося?

У США існує спеціальний опікунський статус (англійською він називається "conservatorship", а опікун, відповідно, - "conservator"). Такі опікуни призначаються судом і контролюють фінансове й особисте життя інших людей із фізичними чи розумовими вадами або похилого віку.

Чому Брітні Спірс присудили опікуна? У 2006-2007 роках після розлучення з чоловіком Кевіном Федерліном вона втратила опіку над дітьми, а також вдалася до кількох дивних учинків. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психічних лікарень.

У 2008 році, коли Брітні якраз лежала у психіатричній лікарні, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса та адвоката Ендрю Волета.

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