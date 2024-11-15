Бригада "Анна Київська" завершує підготовку з французькими партнерами для підтримки оборони України
Французька оперативна група "Шампань" закінчила кількамісячну підготовку на своїх східних та південних базах української бригади "Анна Київська", яка складається з близько 4500 військових й оснащена важким озброєнням, яке отримала від французької сторони: 18 легковими танками AMX-10, 18 гаубицями Caesar на вантажівках, 128 бронетранспортерами, протитанковими та зенітними комплексами та іншим. Завдання цього спецпідрозділу — підтримка оборони України в критично важливий момент.
Про це пише ABC News.
Бригада може стати вагомою силою на фронті, адже складається з різних родів військ — піхотинців, артилеристів, інженерів та інших спеціалістів. Наразі останні 2 тисячі бійців перебувають на фінальних зборах у Франції, після чого їх повинні відправити в Україну. Більшість солдатів мобілізували нещодавно, тому перед стартом вересневих навчань вони пройшли лише базову підготовку.
Що ж стосується групи "Шампань", то це 1500 солдатів, які тренували захисників на полі бою та навчали їх обслуговувати техніку. Представники Сил оборони практикувалися у проведенні оборонних та штурмових операцій.
"Вони значно покращилися, — прокоментував результат тренувань один з французьких полковників. — Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони можуть ефективно використовувати спеціалістів і наявне обладнання, яке застосовуватимуть у бойових умовах".