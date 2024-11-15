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ПОЛІТИКА

Бригада "Анна Київська" завершує підготовку з французькими партнерами для підтримки оборони України

15 листопада 2024, 10:44
Бригада
Йдеться про 4500 військових, оснащених танками, артилерією та іншим озброєнням західного зразка.

Французька оперативна група "Шампань" закінчила кількамісячну підготовку на своїх східних та південних базах української бригади "Анна Київська", яка складається з близько 4500 військових й оснащена важким озброєнням, яке отримала від французької сторони: 18 легковими танками AMX-10, 18 гаубицями Caesar на вантажівках, 128 бронетранспортерами, протитанковими та зенітними комплексами та іншим. Завдання цього спецпідрозділу — підтримка оборони України в критично важливий момент.

Про це пише ABC News.

Бригада може стати вагомою силою на фронті, адже складається з різних родів військ — піхотинців, артилеристів, інженерів та інших спеціалістів. Наразі останні 2 тисячі бійців перебувають на фінальних зборах у Франції, після чого їх повинні відправити в Україну. Більшість солдатів мобілізували нещодавно, тому перед стартом вересневих навчань вони пройшли лише базову підготовку. 

Що ж стосується групи "Шампань", то це 1500 солдатів, які тренували захисників на полі бою та навчали їх обслуговувати техніку. Представники Сил оборони практикувалися у проведенні оборонних та штурмових операцій. 

"Вони значно покращилися, — прокоментував результат тренувань один з французьких полковників. — Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони можуть ефективно використовувати спеціалістів і наявне обладнання, яке застосовуватимуть у бойових умовах".

ФранціявійнаЗСУвійськові

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