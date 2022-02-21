Бринзак: Білосюк та сестри Семеренко вже не виступатимуть на наступній Олімпіаді

Щоб на наступну Олімпіаду ми вибирали не чотири з чотирьох плюс одного запасного, а щоб було хоча б 8-9 конкурентоспроможних осіб на п’ять позицій

Висновки робитимуть після закінчення сезону.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про плани на підготовку до наступної Олімпіади-2026, повідомляє biathlon.com.ua.

«З чоловічою командою, гадаю, практично все зрозуміло. Ми вже із Санітрою розмовляли на цю тему. Якщо буде фінансова можливість, він хоче зробити всередині команди дві групи – основну та молодіжну, щоб цих хлопців (Кінаша, Мандзина, Боровика, Грущака) підтягувати до якіснішої підготовки та планувати їх розвиток за єдиною методикою з основою.

Щоб на наступну Олімпіаду ми вибирали не чотири з чотирьох плюс одного запасного, а щоб було хоча б 8-9 конкурентоспроможних осіб на п’ять позицій», - сказав Бринзак.

Чи захоче Джима продовжувати виступи? Зрозуміло, що Олена та Віта з Валею вже не виступатимуть. Чи залишиться Петренко? Теж не факт, бо має сім’ю, маленьку дитину.

Загалом, треба закінчити цей сезон, а потім сісти – поговорити зі спортсменками та зрозуміти, який кадровий резерв у нас буде і хто тренуватиме цю команду. Думаю, ці питання ми вирішуватимемо у квітні-травні, не зараз, – додав президент федерації біатлону про жіночий склад збірної.

Як повідомляв Укрінформ, 7-е місце Юлії Джими на мас-старті Олімпіади в Пекіні є найкращим результатом збірної України.