СПОРТ НОВИНИВисновки робитимуть після закінчення сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бринзак: Білосюк та сестри Семеренко вже не виступатимуть на наступній Олімпіаді
Щоб на наступну Олімпіаду ми вибирали не чотири з чотирьох плюс одного запасного, а щоб було хоча б 8-9 конкурентоспроможних осіб на п’ять позицій
Фото: Getty Images
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про плани на підготовку до наступної Олімпіади-2026, повідомляє biathlon.com.ua.
«З чоловічою командою, гадаю, практично все зрозуміло. Ми вже із Санітрою розмовляли на цю тему. Якщо буде фінансова можливість, він хоче зробити всередині команди дві групи – основну та молодіжну, щоб цих хлопців (Кінаша, Мандзина, Боровика, Грущака) підтягувати до якіснішої підготовки та планувати їх розвиток за єдиною методикою з основою.
Щоб на наступну Олімпіаду ми вибирали не чотири з чотирьох плюс одного запасного, а щоб було хоча б 8-9 конкурентоспроможних осіб на п’ять позицій», - сказав Бринзак.
Чи захоче Джима продовжувати виступи? Зрозуміло, що Олена та Віта з Валею вже не виступатимуть. Чи залишиться Петренко? Теж не факт, бо має сім’ю, маленьку дитину.
Загалом, треба закінчити цей сезон, а потім сісти – поговорити зі спортсменками та зрозуміти, який кадровий резерв у нас буде і хто тренуватиме цю команду. Думаю, ці питання ми вирішуватимемо у квітні-травні, не зараз, – додав президент федерації біатлону про жіночий склад збірної.
Як повідомляв Укрінформ, 7-е місце Юлії Джими на мас-старті Олімпіади в Пекіні є найкращим результатом збірної України.
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