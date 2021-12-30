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Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу

Попри небачені раніше показники заражень, кількість смертей серед коронахворих не зросла і залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців
У середу 29 грудня у Сполученому Королівстві отримали дані про понад 183 тисячі нових хворих на коронавірус.
Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Дані за 28 грудня - близько 140 тисяч заражень - були найбільшим показником за увесь час епідемії, при тому, що не враховували дані з Північної Ірландії.

У середу вперше з 24 грудня статистика включила дані з усіх чотирьох частин Сполученого Королівства. Сумарно це рекордні 183 037 нових заражень.

Найбільша частка нових хворих припадають на Англію - понад 138 тисяч, але і для менш густонаселених Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії їхні цифри є максимумами.

У частині випадків в статистику середи потрапила частина даних за вихідні після Різдва - так, про це зауважили в коментарі до цифр з Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. 

Попри небачені раніше показники заражень, кількість смертей серед коронахворих не зросла і залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців.

Втім, показники госпіталізацій зростають і досягли найвищого рівня з березня 2021 року. 

Нагадаємо, що у Японії допомагатимуть самотнім людям, щоб запобігти самогубствам на тлі COVID-пандемії

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30 12 2021 10:30
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