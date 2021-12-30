Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.
Дані за 28 грудня - близько 140 тисяч заражень - були найбільшим показником за увесь час епідемії, при тому, що не враховували дані з Північної Ірландії.
У середу вперше з 24 грудня статистика включила дані з усіх чотирьох частин Сполученого Королівства. Сумарно це рекордні 183 037 нових заражень.
Найбільша частка нових хворих припадають на Англію - понад 138 тисяч, але і для менш густонаселених Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії їхні цифри є максимумами.
У частині випадків в статистику середи потрапила частина даних за вихідні після Різдва - так, про це зауважили в коментарі до цифр з Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
Попри небачені раніше показники заражень, кількість смертей серед коронахворих не зросла і залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців.
Втім, показники госпіталізацій зростають і досягли найвищого рівня з березня 2021 року.
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