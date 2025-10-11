Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія, Франція та Німеччина домовилися використати заморожені активи рф для підтримки України

11 жовтня 2025, 10:58
Британія, Франція та Німеччина домовилися використати заморожені активи рф для підтримки України
Фото: atlantico.fr
Лідери країн наголосили на необхідності координації з США та подальшого тиску на москву.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини погодилися активізувати спільні зусилля щодо використання заморожених російських активів для посилення військової підтримки України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду Німеччини.

Про це пише агенція Reuters.

У тристоронній телефонній розмові глави держав підкреслили важливість координації з США, щоб забезпечити узгодженість заходів та посилити міжнародний тиск на росію. За словами європейських лідерів, використання доходів від заморожених активів стане частиною ширшої стратегії стримування рф, яка вже включає санкції та дипломатичні важелі.

Окремо під час розмови було згадано і про ситуацію в секторі Газа: лідери трьох країн привітали домовленість про перемир’я та заявили про готовність поновити надання гуманітарної допомоги після його набуття чинності.

На думку аналітиків, така скоординована позиція посилює міжнародну єдність у питанні підтримки України та демонструє готовність Європи відігравати активнішу роль у глобальній безпеці.

В той же час Австрія не підтримує купівлю зброї для України за кошти із заморожених активів рф.

 

