ПОЛІТИКА НОВИНИБританія підготувала пакет санкцій у разі, якщо Росія вдасться до широкомасштабного наступу, і готова відрізати агресора від своїх фінансових ринків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
Фото: з вільних джерел
Про це розповів прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.
Крім того, Британія готова розкрити російських власників нерухомості та бізнесу у випадку ескалації.
Ще минулого тижня Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє накладати більш жорсткі санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які дестабілізують Україну або підтримують російський уряд.
"Ми зосереджуємося на певних російських банках, російських компаніях і хочемо переконатися, що буде вжито достатньо кроків, аби викрити структуру російської власності чи то в цьому місті (Лондоні – ЕП), чи в іншому", - заявив Джонсон.
"Також ми готові вжити заходів, щоб відрізати російські компанії від залучення капіталу на лондонських фінансових ринках. Тому це дуже, дуже жорсткий пакет", – коментує прем’єр пакет санкцій проти РФ.
Джонсон зауважив, що, хоча він бачить деякі ознаки дипломатичного поступу з Росією щодо України, останні дані розвідки про те, що відбувається на кордонах, не є переконливими.
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15 02 2022 17:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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