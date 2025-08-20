Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія готова захищати небо і порти України, але є нюанс – The Guardian

20 серпня 2025, 17:46
Британія готова захищати небо і порти України, але є нюанс – The Guardian
Фото: MoD
Британія надасть Україні солдатів для допомоги в логістичній підтримці та навчанні, але не відправлятиме їх до кордону з рф.

Велика Британія у разі укладення мирної угоди з росією готова направити війська для захисту неба та портів України, але розміщувати їх поблизу лінії фронту не буде.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що начальник Генерального штабу оборони Британії Тоні Радакін у середу повідомить про це своїх колег на зустрічі у Пентагоні, метою якої є остаточне узгодження зобов'язань 30 країн щодо гарантій безпеки для України.

Також, за даними видання, Радакін підтвердить, що Велика Британія надасть Україні солдатів для допомоги в логістичній підтримці та навчанні, але не відправлятиме їх до кордону з рф. 

"Середа - справді важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без "зеленого світла" від президента, тому підтримка Трампом (президент США Дональд Трамп, - ред.) гарантій безпеки в понеділок започаткувала велику активність", - сказав виданню один із британських чиновників.

Інший посадовець зазначив, що Радакін повторить обіцянки, дані минулого тижня міністром оборони Британії Джоном Гілі про те, що країна готова розгорнути війська в Україні, "щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море та зміцнити українські Збройні сили".

Обидва чиновники наголосили, що цей крок розглядається як логістична та навчальна підтримку, а не як відправка військ на передову.

Нагадаємо, що  США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України після завершення війни. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть. Однак, за даними ЗМІ, Штати можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.

війнаБританіядопомога Українівійська

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється