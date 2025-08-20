Британія готова захищати небо і порти України, але є нюанс – The Guardian

Британія надасть Україні солдатів для допомоги в логістичній підтримці та навчанні, але не відправлятиме їх до кордону з рф.

Велика Британія у разі укладення мирної угоди з росією готова направити війська для захисту неба та портів України, але розміщувати їх поблизу лінії фронту не буде.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що начальник Генерального штабу оборони Британії Тоні Радакін у середу повідомить про це своїх колег на зустрічі у Пентагоні, метою якої є остаточне узгодження зобов'язань 30 країн щодо гарантій безпеки для України.

Також, за даними видання, Радакін підтвердить, що Велика Британія надасть Україні солдатів для допомоги в логістичній підтримці та навчанні, але не відправлятиме їх до кордону з рф.

"Середа - справді важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без "зеленого світла" від президента, тому підтримка Трампом (президент США Дональд Трамп, - ред.) гарантій безпеки в понеділок започаткувала велику активність", - сказав виданню один із британських чиновників.

Інший посадовець зазначив, що Радакін повторить обіцянки, дані минулого тижня міністром оборони Британії Джоном Гілі про те, що країна готова розгорнути війська в Україні, "щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море та зміцнити українські Збройні сили".

Обидва чиновники наголосили, що цей крок розглядається як логістична та навчальна підтримку, а не як відправка військ на передову.

Нагадаємо, що США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України після завершення війни. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть. Однак, за даними ЗМІ, Штати можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.