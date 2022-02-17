Британія хоче позбутися "золотих" віз у боротьбі з відмиванням російських грошей
Про це повідомляє Financial Times, BBC, зазначає Економічна правда.
Країна почала переглядати візову політику декілька років тому після отруєння колишнього російського агента Сергєя Скрипаля в Солсбері в 2018 році. Загроза вторгнення РФ в Україну активізувало ці обговорення.
"Золоті" візи планують скасувати у найближчі тижні, зазначає BBC. Такі візи можуть отримати заможні іноземці та їхні родини, спроможні інвестувати понад 2 мільйоні фунтів у Британію.
Віза також дозволяє отримати посвідку на проживання – що більші інвестиції, то швидше. Таку можливість запровадили у 2008 році, і відтоді росіянам видали 14,5 тисяч "золотих" віз.
Водночас правила посилили у 2015 році, і відтоді іноземці повинні надати джерело походження своїх коштів, а з 2019 року - мати британський банківський рахунок.
Раніше організація Transparency International з’ясувала, що нерухомість вартістю у понад 5 млрд доларів була придбана "сумнівним" коштом. З цієї суми п’ята частина надійшла з Росії.
При цьому понад 700 офшорних компаній, які володіють нерухомістю в Британії, належали росіянам.
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