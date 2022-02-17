Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Британія хоче позбутися "золотих" віз у боротьбі з відмиванням російських грошей

"Золоті" візи планують скасувати у найближчі тижні
Британія готується до скасування "інвесторських" віз, які можуть отримати заможні іноземці, аби боротися з відмиванням російських коштів.
Британія хоче позбутися "золотих" віз у боротьбі з відмиванням російських грошей Фото: Google

Про це повідомляє Financial Times, BBC, зазначає Економічна правда.

Країна почала переглядати візову політику декілька років тому після отруєння колишнього російського агента Сергєя Скрипаля в Солсбері в 2018 році. Загроза вторгнення РФ в Україну активізувало ці обговорення.

"Золоті" візи планують скасувати у найближчі тижні, зазначає BBC. Такі візи можуть отримати заможні іноземці та їхні родини, спроможні інвестувати понад 2 мільйоні фунтів у Британію.

Віза також дозволяє отримати посвідку на проживання – що більші інвестиції, то швидше. Таку можливість запровадили у 2008 році, і відтоді росіянам видали 14,5 тисяч "золотих" віз.

Водночас правила посилили у 2015 році, і відтоді іноземці повинні надати джерело походження своїх коштів, а з 2019 року - мати британський банківський рахунок.

Раніше організація Transparency International з’ясувала, що нерухомість вартістю у понад 5 млрд доларів була придбана "сумнівним" коштом. З цієї суми п’ята частина надійшла з Росії.

При цьому понад 700 офшорних компаній, які володіють нерухомістю в Британії, належали росіянам.

Читайте також: Поліція Великої Британії розслідує благодійну організацію принца Чарльза

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2022 16:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.