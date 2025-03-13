Британія і Франція обговорюють завдання ударів по території росії, якщо та порушить перемир’я – AP

Деякі західні офіційні особи попередили, що мирний план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції може приєднатися більш широке коло країн.

Військові Франції та Великої Британії обговорюють розміщення миротворчого військового контингенту в Україні. Зокрема, таким силам можуть дозволити завдавати ударів по військах рф та по території росії у разі порушення режиму перемир'я.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

У зустрічі, що відбулася 11 березня в Парижі, взяли участь командувачі арміями 34 країн та інших військових представників та високопосадовців з країн Європи та світу.

Під час переговорів військові та чиновники обговорили функції контури міжнародних сил безпеки для України - ідею, яку Франція та Велика Британія просувають для стримування будь-якої майбутньої агресії росії проти України, якщо москва і Київ домовляться припинити бойові дії.

Для українських посадовців ключовими питаннями є те, як така коаліція відреагує на порушення росією перемир'я в майбутньому, чи зможе вона дати військову відповідь на великий російський наступ і як швидко.

За словами західних та українських офіційних осіб, остаточного плану військових дій ще не існує. Однак видання AP поспілкувалося з західними та українськими чиновниками в Києві, а також з французькими чиновниками в Парижі та британськими чиновниками в Лондоні. На умовах анонімності вони коротко розповіли подробиці нових обрисів плану зі стримування.

Попередньо, військові та чиновники обговорюють наступні варіанти сил і повноважень миротворчих військ на теренах України:

У разі припинення війни, країни Європейського Союзу можуть розмістити на території України миротворчі війська. Їм можуть дозволити завдавати ударів по військах росії у разі порушення ними перемир’я;

Війська можуть дислокувати на стратегічних об’єктах, зокрема атомних елестростанціях. Підтримку можуть надавати західна авіація та флот;

Розглядаються "прямі та негайні удари по російських об’єктах", що стане відповіддю на спробу росії відновити бойові дії;

Обговорюється формування контингенту, здатного стримати росію від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку та запаси озброєння, які можуть бути перекинуті впродовж декількох годин або днів для допомоги в обороні України.

Контроль за лінією фронту буде дистанційним - через безпілотники та інші технології.