Британія і Канада приєдналися до плану ЄС щодо використання російських активів для України – Bloomberg

15 жовтня 2025, 11:32
Британія і Канада приєдналися до плану ЄС щодо використання російських активів для України – Bloomberg
Йдеться про майно, що наразі перебуває у розпорядженні країн "Великої сімки".
Велика Британія та Канада мають намір приєднатися до ініціативи Європейського Союзу, яка передбачає використання частини заморожених активів Центрального банку росії обсягом близько $300 млрд. 
 
Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.
 
Йдеться про майно, що наразі перебуває у розпорядженні країн "Великої сімки" й може бути спрямоване на зміцнення фінансової підтримки України. 
 
За інформацією видання, західні партнери наближаються до погодження формату "репараційної позики" для України. Такий механізм дозволить надати Києву додаткові ресурси без прямої конфіскації російських коштів, уникнувши юридичних ризиків. 
 
Співрозмовники агенції назвали цей крок важливою віхою у системі довгострокового фінансового захисту України.
 
Очікується, що отримані кошти допоможуть Києву закупити зброю, у тому числі від американських виробників, після того як президент США Дональд Трамп призупинив безоплатне надання військової допомоги. 
 
Крім того, гроші буде спрямовано на підсилення української економіки та стабілізацію фінансової системи країни.

 

