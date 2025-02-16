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Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа – Bloomberg

16 лютого 2025, 10:57
Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа – Bloomberg
Гроші частково надійдуть з новоствореного британського Фонду національного добробуту.
Уряд Великої Британії представив новий план захисту робочих місць у сталеливарній промисловості країни. Зокрема, держава інвестує 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,15 млрд доларів) для підтримки галузі через рішення президента США Дональда Трампа ввести 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Гроші частково надійдуть з новоствореного британського Фонду національного добробуту. За допомогою цього плану законодавці сподіваються зупинити занепад галузі, яка постраждала від зростання цін на енергоносії, конкуренції з-за кордону і падіння інвестицій.
 
Гроші будуть витрачені на більш ефективні електродугові печі, покликані допомогти британським виробникам краще конкурувати.
 
Минулого тижня британські чиновники планували провести переговори зі своїми колегами в адміністрації Трампа, щоб спробувати уникнути тарифів на імпорт сталі та алюмінію.
 
Канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявила, що вважає, що Велика Британія може домовитися зі США, щоб уникнути цих заходів.
 
"Збалансована торгівля - і це те, що є у Великої Британії та США, немає ні профіциту, ні дефіциту, наша торгівля значною мірою збалансована - насправді немає жодної проблеми, яку потрібно вирішувати за допомогою тарифів або будь-яких інших бар'єрів", - сказала Рівз.
 
Bloomberg зазначає, що близько 10% сталі, виробленої в Британії, експортується в Америку, і Велика Британія також імпортує метал зі США.
 
Також видання пише, що новий план Британії буде шукати області для розширення сталеливарного виробництва в країні, захищати його від недобросовісної торгової практики за кордоном і покращувати потужності з переробки металобрухту. Він також сприятиме використанню британської сталі в державних проєктах.

 

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