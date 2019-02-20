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Британія: Ми не можемо і не будемо ігнорувати анексію Криму і дії Росії

"Дії Росії в Україні не мають підстав у міжнародному праві"
МЗС Британії закликало Росію припинити анексію Криму і звільнити українських політв’язнів.
Британія: Ми не можемо і не будемо ігнорувати анексію Криму і дії Росії Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA

У МЗС Британії нагадали, що за п’ять років анексії Росія незаконно захопила щонайменше 70 політв’язнів, збудувала Керченський міст, який пов’язав окупований півострів з РФ і ускладнив прохід до українських портів, організувала кампанію залякування опозиції та наростила військову присутність у Криму.

"Дії Росії в Україні не мають підстав у міжнародному праві і постійне переслідування кримського населення є жахливим. Ми не можемо і не будемо ігнорувати такі дії. Крим – це Україна", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії проти України загинули 2949 українських військовослужбовців.

 

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20 02 2019 14:40
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