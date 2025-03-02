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Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони – Стармер

02 березня 2025, 20:33
Британія надасть Україні 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони – Стармер
Фото: Getty Images
Виготовлятимуть боєприпаси в Белфасті.
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. На ці гроші профінансують виробництво 5 тисяч ракет ППО.
 
Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер, якого цитує The Guardian.
 
Так, Стармер заявив, що ракети виготовлятимуть у британському Белфасті.
 
"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на зразок "Мінська", яку росія може легко порушити", – сказав Стармер.
 
Британський лідер переконаний, що надання Україні "якомога сильнішої позиції" дасть змогу вести переговори з рф з позиції сили, тому "ми подвоюємо нашу підтримку".
 
За словами британського очільника, європейські лідери також погодилися посилити економічний тиск на Росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів.
 
При цьому Лондон має намір зібрати "коаліцію бажаючих", яка забезпечить виконання будь-якої мирної угоди. Британія збирається взяти на себе провідну роль у цій коаліції.
 
"Ми будемо розвивати коаліцію бажаючих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Сполучене Королівство готове підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі разом з іншими", - заявив він.
 
За словами Стармера, "кілька країн" готові приєднатися до коаліції бажаючих, але вони мають оголосити про це самостійно.
війна в Україніросія окупантиСтармер

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