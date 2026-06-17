Британія наклала рекордний штраф на дочірню компанію за обхід санкцій проти росії

Sabre надавала доступ до системи продажу квитків "Уральським авіалініям" протягом 7 місяців після введення санкцій.

Велика Британія оштрафувала британський підрозділ компанії Sabre на понад 1 млн фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти росії. Це найбільший штраф, накладений у країні з моменту запровадження санкцій після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Британська дочірня компанія Sabre Corp, що надає послуги з продажу квитків для авіакомпаній, надала "Уральським авіалініям" доступ до своєї Глобальної системи розподілу протягом 7 місяців після внесення перевізника до санкційного списку у 2022 році. Про це йдеться у заяві Управління з впровадження фінансових санкцій.

Після того як платежі до британського банку Sabre заблокували через санкції, компанія почала шукати альтернативні шляхи отримання коштів від російської авіакомпанії. За даними OFSI, Sabre попросила "Уральські авіалінії" надіслати тестовий платіж на рахунок за межами британського банку, щоб у такий спосіб приймати майбутні платежі. Регулятор кваліфікував ці дії як ухилення від санкцій.

"Ці дії підкреслюють дедалі рішучіше виконання Великою Британією режиму санкцій проти росії на підтримку України та є чітким уроком дотримання вимог для галузі", – йдеться у заяві OFSI.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою у світі країною, яка ввела санкції проти танкерів тіньового флоту росії, що перевозять скраплений природний газ.