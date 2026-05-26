Фрегат Чорноморського флоту росії "Адмирал Григорович" вже близько двох місяців патрулює води біля британського узбережжя і супроводжує танкери "тіньового флоту", а військово-морські сили Великої Британії його не затримують.

Як зазначається, після патрулювання в протоці Ла-Манш "Адмирал Григорович" супроводив через британські води більше десяти танкерів російського "тіньового флоту", зокрема й один підводний човен. Джерела видання повідомили, що британські сили можуть не хотіти затримувати російські судна через юридичні труднощі, зокрема через право моряків таких кораблів на отримання політичного притулку. Іншою причиною відсутності реагування на російський флот може бути побоювання того, що у разі втручання морським силам Великої Британії доведеться вступити у морську битву з добре озброєним "Адмиралом Григоровичем".