Британія не реагує на російський фрегат, який декілька місяців супроводжує танкери "тіньового флоту" біля її території – Telegraph

26 травня 2026, 09:09
Фото: Wikimedia Commons / Пресслужба Західного військового округу
Однією з причин незатримання можуть бути юридичні труднощі, зокрема, право моряків таких кораблів на отримання політичного притулку.
Фрегат Чорноморського флоту росії "Адмирал Григорович" вже близько двох місяців патрулює води біля британського узбережжя і супроводжує танкери "тіньового флоту", а військово-морські сили Великої Британії його не затримують.
 
Про це пише Telegraph.
 
Як зазначається, після патрулювання в протоці Ла-Манш "Адмирал Григорович" супроводив через британські води більше десяти танкерів російського "тіньового флоту", зокрема й один підводний човен. Джерела видання повідомили, що британські сили можуть не хотіти затримувати російські судна через юридичні труднощі, зокрема через право моряків таких кораблів на отримання політичного притулку. Іншою причиною відсутності реагування на російський флот може бути побоювання того, що у разі втручання морським силам Великої Британії доведеться вступити у морську битву з добре озброєним "Адмиралом Григоровичем".
 
Нагадаємо, що у березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер надав британським спецпідрозділам повноваження захоплювати танкери, які в обхід санкцій дозволяють росії отримувати прибутки від продажу нафти.
 
Він заявив, що вдарить по "тіньовому флоту" ще сильніше, якщо ці судна проходитимуть британськими водами. Однак відтоді Велика Британія не затримала жодного російського судна.

 

Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
