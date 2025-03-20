Британія не відправить миротворців до України без гарантій безпеки від США – Politico

Міністр також зазначив, що Британія веде діалог з США на цю тему.

Велика Британія не розгортатиме миротворчі війська в Україні без гарантій безпеки з боку США, заявив сьогодні міністр збройних сил Люк Поллард.

Він додав, що план прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення правопорядку в разі укладення мирної угоди з росією залежить від участі США — попри те, що Дональд Трамп наполягає на тому, що його країна не братиме безпосередньої участі в такому плані.

Про це пише Politico.

"Прем'єр-міністр дуже чітко дав зрозуміти, що об'єднання європейських країн та інших союзників з усього світу для підготовки сил, які забезпечать мир, потребуватиме підтримки США та залучення США", — повідомив Поллард.

Раніше ми писали, що план Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ – однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.