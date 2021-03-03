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Британія отримає 10 млн доз вакцини AstraZeneca від виробника з Індії, де купувала і Україна

Індійський інститут також надає дози для програми COVAX за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я
Велика Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії (SII).
Британія отримає 10 млн доз вакцини AstraZeneca від виробника з Індії, де купувала і Україна Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

SII, найбільший у світі виробник вакцин за обсягом, масово виробляє вакцину AstraZeneca, розроблену разом з Оксфордським університетом, для десятків бідних країн і країн із середнім рівнем доходу.

"Британія замовила 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, з яких 10 мільйонів доз надходитимуть з Інституту сироватки крові в Індії", - заявив представник британського уряду.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Британське агентство з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів проводить аудит виробничих процесів в Індії, щоб прокласти шлях доставці вакцини AstraZeneca до Британії.

Цей крок, швидше за все, викличе занепокоєння з приводу того, що заможні західні країни закуповують дози вакцин за рахунок бідних країн.

Кілька країн з низьким та середнім рівнем доходу, починаючи від Бангладеш і Бразилії, залежать від вакцини AstraZeneca від SII, що має продається під назвою Covishield, але попит зростає із західних країн.

Індійський інститут також надає дози для програми COVAX за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та вакцинного альянсу GAVI.

Уряд Британії заявив, що його угода не вплине на зобов'язання SII надавати вакцини біднішим країнам.

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03 03 2021 13:04
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