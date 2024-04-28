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Британія оцінює втрати російських військових у війні проти України в 450 тисяч вбитими або пораненими

28 квітня 2024, 15:49
Британія оцінює втрати російських військових у війні проти України в 450 тисяч вбитими або пораненими
Фото: з вільного доступу
За оцінками міноборони Британії, в Україні було вбито або поранено 450 000 російських військових і знищено понад 10 000 російської бронетехніки.

Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000  вбитими або пораненими, а також 10 000 знищеної російської бронетехніки.

Про це заявив міністр у справах збройних сил при міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, пише UK Defence Journal.

"За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військових були вбиті або поранені, а ще десятки тисяч уже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих у російських приватних військових компаніях (ПВК) невідома", — зазначає Докерті.

Також у відомстві оцінюють, що від початку війни росія втратила понад 10 тисяч одиниць броньованої техніки.

"Від початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тис. одиниць російської бронетехніки, в тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів", — додав міністр.

Велика Британіявійна в Україніросія окупантиПоранені

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