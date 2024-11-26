Британія передала Україні ще більше ракет Storm Shadow для ударів по рф – Bloomberg

Це стало першим поповненням запасів крилатих ракет великої дальності під керівницовтом Стармера.

Вашингтон та Лондон прагнуть зміцнити Україну до повернення Трампа на пост президента.

Про це пише агенція Bloomberg, послаючись на джерела.

Видання зазначаж, що уряд Великої Британії нещодавно без публічного оголошення поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow.

Це сталося до рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території росії.

Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Києву підтримку у війні проти кремля.

Про поставки не було оголошено публічно.

Вони відбулися кілька тижнів тому і були замовлені тим, що у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії.

Ракети були відправлені ще до рішення США і Британії дозволити Україні бити ракетами дальнього радіусу дії по цілях на території рф.

Джерела агентства не повідомили, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.