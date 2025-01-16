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ПОЛІТИКА

Британія передасть Україні базу даних для відстеження крадіжки зерна з окупованих територій

16 січня 2025, 11:08
Британія передасть Україні базу даних для відстеження крадіжки зерна з окупованих територій
Фото: з вільного доступу
Як зазначили у заяві, Україна, країна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Велика Британія розробила базу даних для відстеження і припинення крадіжки зерна з окупованих регіонів України та передасть її Україні найближчими тижнями.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Як зазначили у заяві, Україна, країна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. 

"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", – заявили там.

В уряді зазначили, що база розроблена "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна". 

Країна розробила її після того, як Україна звернулася до країн "великої сімки" (G7) з проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем рф, яке потім перемарковують і продають третім країнам.

Нагадаємо, до України з неоголошеним раніше візитом приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що британський прем'єр обговорить із Зеленським, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил.

зерноБританіяпідтримка України

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