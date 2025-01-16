Британія передасть Україні базу даних для відстеження крадіжки зерна з окупованих територій
Велика Британія розробила базу даних для відстеження і припинення крадіжки зерна з окупованих регіонів України та передасть її Україні найближчими тижнями.
Про це повідомили на сайті британського уряду.
Як зазначили у заяві, Україна, країна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.
"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", – заявили там.
В уряді зазначили, що база розроблена "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна".
Країна розробила її після того, як Україна звернулася до країн "великої сімки" (G7) з проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем рф, яке потім перемарковують і продають третім країнам.
Нагадаємо, до України з неоголошеним раніше візитом приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Очікується, що британський прем'єр обговорить із Зеленським, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил.