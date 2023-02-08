Британія підтримуватиме Україну, щоб забезпечити перемогу у війні вже цього року – Сунак

Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки не буде забезпечена поразка агресії президента рф володимира путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона.

Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця. Також він погодився, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО.



Як пише The Telegraph, Сунак також зазначив, що Британія підтримує Україну, щоб забезпечити її перемогу у війні вже цього року.

"Агресія володимира путіна жодним чином не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України",- Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Британії.

Очікується, що Зеленський також виступить перед британським парламентом. У четвер, 9 лютого, він має прибути до Брюсселя для участі в саміті ЄС.