Британія попереджає бізнес про можливі російські кібератаки

Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі

Британський національний центр кібербезпеки закликав великі корпорації підвищити свою кібербезпеку на тлі можливих кібератак з боку Росії.

Таке попередження зумовлено напругою довкола стягнення Росією своїх військ до кордонів з Україною та можливої ескалації. Крім того, на початку січня була здійснена кібератака на урядові сайти в Україні.

У Мінцифри згодом заявили, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор Центру. "Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше".

"Закликаємо британські компанії підвищити свою стійкість до кібербезпеки у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні та довкола неї", – йдеться в повідомленні Національного центру кібербезпеки.