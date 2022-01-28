ПОЛІТИКА НОВИНИБританський національний центр кібербезпеки закликав великі корпорації підвищити свою кібербезпеку на тлі можливих кібератак з боку Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія попереджає бізнес про можливі російські кібератаки
Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Reuters.
Таке попередження зумовлено напругою довкола стягнення Росією своїх військ до кордонів з Україною та можливої ескалації. Крім того, на початку січня була здійснена кібератака на урядові сайти в Україні.
У Мінцифри згодом заявили, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.
"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор Центру. "Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше".
"Закликаємо британські компанії підвищити свою стійкість до кібербезпеки у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні та довкола неї", – йдеться в повідомленні Національного центру кібербезпеки.
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28 01 2022 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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