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Британія попереджає бізнес про можливі російські кібератаки

Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі
Британський національний центр кібербезпеки закликав великі корпорації підвищити свою кібербезпеку на тлі можливих кібератак з боку Росії.
Британія попереджає бізнес про можливі російські кібератаки Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Reuters.
 
Таке попередження зумовлено напругою довкола стягнення Росією своїх військ до кордонів з Україною та можливої ескалації. Крім того, на початку січня була здійснена кібератака на урядові сайти в Україні. 
 
У Мінцифри згодом заявили, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни. 
 
"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор Центру. "Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше".
 
"Закликаємо британські компанії підвищити свою стійкість до кібербезпеки у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні та довкола неї", – йдеться в повідомленні Національного центру кібербезпеки.
 
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28 01 2022 14:11
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