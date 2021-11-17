НОВИНИВелика Британія за останній рік зіштовхнулася з сотнями випадків кібератак, метою яких було дослідження вакцин проти коронавірусу. Низка інцидентів пов'язана з Росією та Китаєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія повідомила про сотні кібератак з РФ та Китаю, пов'язаних з дослідженням COVID-вакцин
Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це найбезпосередніша загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Sky News.
Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC), який входить до Центру урядового зв'язку країни, повідомив про 777 кібератак цього року. Вони торкнулися близько 20 відсотків організацій у секторі охорони здоров'я та вакцин, включаючи лікарні та дослідницькі центри.
Зокрема йдеться про глобальну хакерську кампанію, покладену на Службу зовнішньої розвідки Росії. Так звана атака SolarWinds розглядається як "одне з найсерйозніших кібервторгнень за останній час", зазначається у звіті NCSC.
Інший великий інцидент, пов'язаний з актом, підтримуваним державою, був пов'язаний з атакою на Microsoft.
Директор Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг охарактеризував ці випадки, як "два з найсерйозніших глобальних кіберінцидентів, які ми бачили за останні роки".
У NCSC заявили, що Китай є "високорозвиненим" оператором в кіберпросторі зі "зростаючими амбіціями щодо поширення свого впливу за межі своїх кордонів" і доведеним інтересом до комерційних секретів Британії.
За словами Джеремі, нині технологічне лідерство зміщується на схід.
"Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це найбезпосередніша загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів", - сказала виконавчий директор NCSC Лінді Кемерон.
Як повідомлялося, за словами першої заступниці речника Білого дому Карін Жан-П’єр, США налаштовані агресивно реагувати на російські кібератаки. Уряд країни застосовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, у тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.
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17 11 2021 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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