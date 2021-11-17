Британія повідомила про сотні кібератак з РФ та Китаю, пов'язаних з дослідженням COVID-вакцин

Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це найбезпосередніша загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів

Велика Британія за останній рік зіштовхнулася з сотнями випадків кібератак, метою яких було дослідження вакцин проти коронавірусу. Низка інцидентів пов'язана з Росією та Китаєм.

Про це повідомляє Sky News.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC), який входить до Центру урядового зв'язку країни, повідомив про 777 кібератак цього року. Вони торкнулися близько 20 відсотків організацій у секторі охорони здоров'я та вакцин, включаючи лікарні та дослідницькі центри.

Зокрема йдеться про глобальну хакерську кампанію, покладену на Службу зовнішньої розвідки Росії. Так звана атака SolarWinds розглядається як "одне з найсерйозніших кібервторгнень за останній час", зазначається у звіті NCSC.

Інший великий інцидент, пов'язаний з актом, підтримуваним державою, був пов'язаний з атакою на Microsoft.

Директор Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг охарактеризував ці випадки, як "два з найсерйозніших глобальних кіберінцидентів, які ми бачили за останні роки".

У NCSC заявили, що Китай є "високорозвиненим" оператором в кіберпросторі зі "зростаючими амбіціями щодо поширення свого впливу за межі своїх кордонів" і доведеним інтересом до комерційних секретів Британії.

За словами Джеремі, нині технологічне лідерство зміщується на схід.

"Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це найбезпосередніша загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів", - сказала виконавчий директор NCSC Лінді Кемерон.

Як повідомлялося, за словами першої заступниці речника Білого дому Карін Жан-П’єр, США налаштовані агресивно реагувати на російські кібератаки. Уряд країни застосовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, у тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.