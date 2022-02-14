НОВИНИБританія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія працює над пакетом економічної допомоги для України
Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті
Фото: з вільних джерел
Прессекретар повідомив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього буде оголошено найближчими днями.
Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією. Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.
"Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті", - заявив Джонсон.
Нагадаємо:
9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
10 лютого у Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.
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14 02 2022 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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