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Британія працює над пакетом економічної допомоги для України

Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті
Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення.
Британія працює над пакетом економічної допомоги для України Фото: з вільних джерел
Повідомляє речник британського уряду, на якого посилається Reuters та PA Media.
 
Прессекретар повідомив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього  буде оголошено найближчими днями.
 
Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією. Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.
 
"Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті", - заявив Джонсон.
 
Нагадаємо:
 
9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
10 лютого у Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.
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14 02 2022 12:31
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