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ПОЛІТИКА

Британія пригрозила новими заходами проти Ізраїлю, якщо не буде припинення вогню в Газі

08 липня 2025, 20:58
Британія пригрозила новими заходами проти Ізраїлю, якщо не буде припинення вогню в Газі
джерело davidlammy.co.uk
Ще в травні Велика Британія вже призупинила переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем і пригрозила санкціями проти ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану у відповідь на дії Тель-Авіва під час війни в Газі.

Велика Британія готова вдатися до нових дій проти Ізраїлю, якщо в найближчий час не буде досягнуто домовленості про припинення вогню в Секторі Газа.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, процес переговорів між Ізраїлем та Хамасом щодо перемир’я та звільнення заручників може бути поставлений під загрозу через нещодавню заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. Той запропонував переселити понад два мільйони мешканців Гази у "гуманітарну зону" на півдні анклаву.

"Я думаю, що це стане головною перешкодою для досягнення припинення вогню. Якщо він наполягатиме на своїй позиції, буде дуже важко зрозуміти, як ми можемо цього досягти", — зазначив Леммі.

На запитання, чи Лондон готовий до додаткових кроків проти Ізраїлю, міністр відповів: "Так, ми це зробимо."

Ще в травні Велика Британія вже призупинила переговори про вільну торгівлю з Ізраїлем і пригрозила санкціями проти ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану у відповідь на дії Тель-Авіва під час війни в Газі.

Нагадаємо, на початку року Ізраїль і Хамас досягли короткочасного перемир’я напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа. Однак у березні бойові дії поновилися.

Нещодавно Трамп заявив, що Ізраїль погодився на нові умови 60-денного перемир’я. Хамас своєю чергою підтвердив готовність розпочати переговори на основі оновленої пропозиції.

Попри це, останні правки, запропоновані Хамасом, викликали невдоволення в Ізраїлі. В уряді прем’єра Біньяміна Нетаньягу назвали їх неприйнятними.

Тим не менш, ізраїльська делегація нещодавно вирушила до Катару для подальших перемовин. За даними Associated Press, нова ініціатива Хамасу передбачає звільнення 10 заручників і передачу тіл 18 загиблих в обмін на відведення ізраїльських військ до буферної зони та масштабну доставку гуманітарної допомоги.

ІзраїльвійнаСектор ГазиБританіяДевід Ламмі

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