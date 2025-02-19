Британія розглядає надання винищувачів Typhoon для захисту неба України після досягнення миру

Місію патрулювання можуть створити за прикладом країн Балтії.

Велика Британія готова надіслати українцям винищувачі Typhoon для патрулювання неба після закінчення війни.

Про це пише The Times.

За даними газети, британські міністри обговорювали шляхи забезпечення гарантій безпеки без відправлення великої кількості наземних військ.

Одне високопоставлене джерело в уряді повідомило, що місія з повітряного патрулювання може мати сенс, хоча знадобиться велика кількість літаків разом з системами ППО для їх захисту.

Теоретично десятки "Тайфунів" могли б бути готові до атак росіян у небі, а менші миротворчі сили з Британії та інших європейських країн забезпечували би наземних захист.

Місія повітряного контролю під керівництвом Великої Британії може бути створена за моделлю місій НАТО, які вже проводять у країнах Балтії.