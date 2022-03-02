Британія схвалила п'яту вакцину від COVID-19
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Вакцину "Нуваксовід" було схвалено як першу та другу дозу, оскільки вона відповідала необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності, йдеться у заяві Британського регуляторного агентства з питань лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).
Схвалення з’явилося через кілька днів після того, як виробник ліків подав заявку на дозвіл у США на вакцину після місяців боротьби з проблемами розробки та виробництва, а також після підтримки Німеччини раніше того ж дня.
"Ми продовжуємо нашу життєво важливу роботу з безпеки, відстежуючи використання всіх вакцин проти COVID-19, щоб переконатися, що їх переваги у захисті людей від хвороби і надалі перевищують будь-які ризики", - сказала виконавчий директор MHRA Джун Рейн.
Раніше у Британії схвалили вакцини AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
У червні минулого року було виявлено, що вакцина Novavax ефективна на понад 90% у США проти різних варіантів, включаючи "Дельта", в той час як ранні дані грудня також свідчать, що вона працюватиме проти "Омікрона".
Британія і Novavax у 2020 році домовилися про поставку 60 мільйонів доз уколів, а також домовилися про співпрацю у проведенні останніх випробувань вакцини в країні.
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