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Британія скасовує обов'язкове носіння масок у транспорті та магазинах

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що усі обмежувальні заходи, запроваджені у грудні через поширення Омікрону, будуть скасовані з 26 січня.
Британія скасовує обов Фото: рбк-україна
Gро це повідомляє The Guardian. 
 
Джонсон оголосив також, що з 24 березня скасують останній обмежувальний захід: обов’язкову самоізоляцію для тих, хто захворів на COVID-19. Тим часом вже за тиждень скасовуються такі обмеження, як обов’язкове носіння маски у транспорті або у магазинах, переведення роботи в дистанційний формат, а також надання COVID-сертифікатів для того, щоб відвідати будь-які заходи. Окрім цього, вже від сьогодні скасували вимогу носити маски учням у школах.
 
ЗМІ зазначає, що це викликало неоднозначну реакцію в парламенті, зокрема невдоволення опозиції, яка вимагає від Джонсона продовжити термін дії обмежувальних заходів.
 
Виступаючи у Палаті общин, Джонсон все ж підкреслив, що носіння маски залишається «необхідним» у людних місцях, але при цьому додав, що «ми більше не будемо криміналізувати нікого, хто обирає не носити маску».
 
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 січня кількість хворих на COVID-19 становить 335 366 984. Одужали 271 056 320 осіб, 5 573 545 хворих померли.
 
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20 01 2022 11:18
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