Британія та Франція домовляться про розробку зброї для захисту від рф – Sky News

Під час зустрічі можуть також домовитись про посилення співпраці в підготовці українських морських піхотинців й постачання зброї Україні.

Під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак й президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє Sky News.

Окрім розробки озброєння, лідери можуть домовитись про посилення співпраці в підготовці українських морських піхотинців й постачання зброї Україні.

Як відзначив Сунак, 10 березня Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами через що він та президент Франції мають бажання зміцнити НАТО, аби Альянс міг прийняти "виклики майбутнього".

Під час переговорів Сунак й Макрон визнають росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці, а також дадуть добро на:

посилення військової координації країн;

спільну розробку "високоточної ударної зброї наступного покоління".

За словами офіційних осіб, проєкт необхідний НАТО для "захисту від дедалі більшої загрози з боку росії".