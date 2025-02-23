Британія та Франція пропонують миротворчу місію в Україні за підтримки США – WSJ

Британські і французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил стримування.

План Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ – однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.

Британські і французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил стримування. Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту в Україні, а скоріше матимуть завдання захищати життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники будуть стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

Початкова перевірка готовності Дональда Трампа розглянути питання про американські гарантії безпеки для України відбудеться найближчими днями, коли прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон мають провести переговори з президентом у Білому домі.

Європейський план, що розробляється, не вимагатиме від США розгортання власних військ в Україні, що адміністрація Трампа виключила. Але він буде спрямований на використання американських військових можливостей, яких бракує європейським силам, кажуть джерела видання.

Наприклад, США могли б розмістити системи протиповітряної оборони в сусідніх країнах, які прикривали б частину території України, одночасно надаючи інші системи протиповітряної оборони європейцям, кажуть європейські посадовці.

Американські військово-повітряні сили, що базуються за межами України, можуть бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.

Очікується, що Стармер обговорить цей проєкт з Трампом у четвер, повідомили європейські посадовці, але навряд чи він звернеться з конкретним проханням про американську допомогу.

Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, в річницю повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, викладе ширші погляди союзників на війну і на те, як можна запевнити Україну.

Без підтримки Трампа європейський план щодо відправки миротворців зіткнеться з труднощами, кажуть посадовці.

Утім, головним викликом для європейців може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з росією і небажання позиціонувати американських військових як потенційного супротивника сил лідера росії владіміра путіна в Україні.

Британські офіційні особи вважають, що американська участь має вирішальне значення для стримування російських атак, заохочення інших європейських країн також надсилати війська і забезпечення багатонаціональних сил ключовими можливостями, яких бракує європейським збройним силам.