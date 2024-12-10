Британія та Кіпр разом боротимуться з незаконними фінансами та злочинністю, пов'язаними з росією

У межах цього партнерства Кіпр створить за підтримки Британії новий національний підрозділ з імплементації санкцій для боротьби з незаконними російськими фінансами.

Велика Британія допоможе Кіпру у створенні нового Національного підрозділу з реалізації санкцій, метою якого буде боротьба з “незаконними російськими фінансами”, що проходять через Європу.

Про це 10 грудня заявив уряд Великої Британії після відповідної домовленості про партнерство між британським прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідесом.

За словами британського премʼєра, Лондон разом із Кіпром зупинить "потік незаконних фінансів через Європу, щоб заморити голодом військову машину путіна і захистити глобальну стабільність".

У межах цього партнерства Кіпр створить за підтримки Британії новий національний підрозділ з імплементації санкцій для боротьби з незаконними російськими фінансами.

Підрозділ ділитиметься досвідом і розвідувальними даними між відповідними британськими відомствами та Міністерством фінансів Кіпру, щоб "перехоплювати і зупиняти потоки незаконних фінансів через Європу".

Також він матиме повноваження для розслідування випадків ухилення від санкцій Заходу та відстеження коштів, що переміщуються через Європу.

Додатково Лондон допоможе Нікосії в боротьбі з організованою злочинністю та проведе навчання для кіпрських митників і правоохоронців у 2025 році.

Кіпр заморозив російських активів на суму майже 1,9 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.