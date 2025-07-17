Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємну оборону в разі нападу – Bloomberg

Одним із центральних елементів двостороннього договору стане обіцянка взаємної оборони.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Мерц, Фрідріх сьогодні, 17 липня, у четвер, у Лондоні підпишуть новий англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних високопоставлених чиновників.

Стармер і попередник Мерца, соціал-демократ Олаф Шольц, заклали основу для пакту на зустрічі в серпні минулого року в Берліні, коли британський прем'єр назвав його "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".

Лідер консерваторів Мерц ясно висловив жаль з приводу виходу Великої Британії з Європейського союзу і пообіцяв об'єднати зусилля зі Стармером, щоб протистояти таким викликам, як торгові нападки Дональда Трампа і війна росії проти України.

Його поїздка до Лондона відбулася через тиждень після того, як президент Франції Еммануель Макрон здійснив перший державний візит до Великої Британії після Brexit з метою зміцнити англо-французькі відносини.

Одним із центральних елементів двостороннього договору стане обіцянка взаємної оборони, що відображає занепокоєння дедалі агресивнішою поведінкою росії, а також зростаючі сумніви серед європейських союзників щодо надійності США у складі НАТО, особливо в разі повернення Дональда Трампа до влади.

Однак, за словами високопоставленого німецького чиновника, угоду не слід розглядати як заміну основоположному принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 статуту НАТО.

Для Німеччини оборонна співпраця з Великою Британією набуває особливого значення, оскільки Берлін не володіє власними ядерними озброєннями і залежить від ядерної "парасольки" США. Велика Британія і Франція залишаються єдиними ядерними державами Європи. При цьому в тексті нової угоди ядерна зброя прямо не згадується.

Сторони також домовляться про спільну розробку нової ракетної системи дальньої дії Deep Precision Strike, яка має надійти в експлуатацію в наступному десятилітті. Дальність дії становитиме понад 2000 кілометрів, а сама програма, за словами представників офісу прем'єр-міністра, забезпечить значні інвестиції в оборонну промисловість як Великої Британії, так і Європи.

Крім питань оборони, договір містить положення, що стосуються торгівлі, транспорту і незаконної міграції. Ці заходи спрямовані на мінімізацію негативних наслідків виходу Великої Британії з ЄС.

Зокрема, Німеччина зобов'язується ухвалити закон, що ускладнює використання її території як транзитного маршруту для нелегальної міграції до Великої Британії. Закон має набути чинності до кінця року. Також, як повідомив німецький чиновник, Стармер і Мерц обговорять хід переговорів між Брюсселем і Вашингтоном щодо нової торговельної угоди. Мерц наполягає на якнайшвидшому укладенні такої угоди і вважає угоду між Великою Британією і США потенційною моделлю.

У рамках домовленостей Велика Британія і Німеччина також оголосять про комерційні інвестиції на суму понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів (268 мільйонів доларів), що, як очікується, призведе до створення близько 600 нових робочих місць. Серед ключових проєктів — відкриття нового виробничого об'єкту компанії STARK у Суїндоні, що став першим підприємством фірми за межами Німеччини; інвестиції в розмірі 50 мільйонів фунтів від компанії Cognigy GmbH, що спеціалізується на розмовному ШІ; а також плани Siemens Energy AG найняти 200 працівників та прийняти на навчання 100 учнів і випускників уже цієї осені.