Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія та Польща об'єднують зусилля для захисту Європи від загроз із боку росії

17 січня 2025, 11:38
Британія та Польща об'єднують зусилля для захисту Європи від загроз із боку росії
Фото: Reuters
Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у п’ятницю, 17 січня, планує відвідати Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками яких країни почнуть роботу над новою угодою про оборону та безпеку.

Про це проінформувала пресслужба британського прем'єра.

Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн, щоб захистити Європу від російської агресії та робити більше для боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами. 

Крім того, країни працюватимуть разом, щоб зупинити банди, які незаконно перевозять людей, забезпечити енергетичні постачання та захистити нашу інфраструктуру.

Стармер наголосив, що настав час "вивести партнерство на наступний рівень" у світлі "дедалі більших загроз безпеці Європи" – від агресії очільника кремля владіміра путіна до "зловмисних груп контрабандистів".

Нагадаємо, Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.

ПольщаБританіяросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється