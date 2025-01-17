Британія та Польща об'єднують зусилля для захисту Європи від загроз із боку росії

Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у п’ятницю, 17 січня, планує відвідати Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками яких країни почнуть роботу над новою угодою про оборону та безпеку.

Про це проінформувала пресслужба британського прем'єра.

Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн, щоб захистити Європу від російської агресії та робити більше для боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами.

Крім того, країни працюватимуть разом, щоб зупинити банди, які незаконно перевозять людей, забезпечити енергетичні постачання та захистити нашу інфраструктуру.

Стармер наголосив, що настав час "вивести партнерство на наступний рівень" у світлі "дедалі більших загроз безпеці Європи" – від агресії очільника кремля владіміра путіна до "зловмисних груп контрабандистів".

Нагадаємо, Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.