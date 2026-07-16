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Британія та Швеція передадуть Україні 15 сучасних літаків: Стармер оголосив новий пакет допомоги

16 липня 2026, 15:33
Британія та Швеція передадуть Україні 15 сучасних літаків: Стармер оголосив новий пакет допомоги
джерело president.gov.ua
Велика Британія виділяє 300 млн фунтів стерлінгів на новий пакет військової допомоги Україні.

Велика Британія виділить 300 млн фунтів стерлінгів на новий пакет військової допомоги Україні, у межах якого спільно зі Швецією передасть 15 сучасних літаків для захисту українського неба.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. 

"Я радий повідомити, що сьогодні ми йдемо далі. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб у співпраці зі Швецією надати 15 нових сучасних літаків для допомоги в захисті неба України", – сказав Стармер.

Британський прем'єр також заявив, що зараз настав час посилити тиск на росію. За його словами, у Москві вже відчувають наслідки війни, а російський диктатор путін змушений визнавати, що вторгнення створює дедалі більше внутрішніх проблем для рф.

Стармер висловив переконання, що союзники мають скористатися цим моментом і продовжити зміцнювати обороноздатність України.

Нагадаємо, що в четвер, 16 липня, Стармер відвідав Київ напередодні відставки.

 
Велика Британіяпідтримка УкраїниКір Стармер

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