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ПОЛІТИКА

Британія та ЄС застерігають США від удару по Ірану через ризики для заручників

20 червня 2025, 10:43
Британія та ЄС застерігають США від удару по Ірану через ризики для заручників
Фото: з вільних джерел
Тегеран може вдатися до насильства, використовуючи мережу довірених осіб по всій Європі.

Британія та інші країни Європи попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака США на Іран може поставити під загрозу громадян західних країн, яких утримує Тегеран.

Про це пише The Telegraph.

Також Вашингтону повідомили, що військове втручання США може спровокувати хвилю терористичних атак з боку "сплячих осередків" по всій Європі, розповіли дипломатичні джерела видання. Є побоювання, що Тегеран спробує вдатися до насильства, використовуючи свою мережу довірених осіб для терористичної кампанії в європейських країнах. 

За словами джерела The Telegraph, Британія, Франція, Німеччина і ЄС загалом закликали США до стриманості через можливу загрозу для затриманих іранським режимом громадян західних країн. У лютому в Ірані, наприклад, були заарештовані двоє британців, яких Тегеран звинуватив у “злочинах проти безпеки”. За останні роки в країні заарештовано щонайменше 15 людей, пов'язаних із Британією, яких звинуватили у шпигунстві. У квітні ЄС запровадив санкції проти іранського режиму за “політику захоплення заручників”.

Нагадаємо, Сполучені Штати не ухвалюватимуть негайних рішень щодо подальшої політики щодо Ірану.

війнаІранЄвросоюзБританія

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