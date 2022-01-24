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Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин
Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у повідомленні сайту британського уряду, передає Укрінформ.
“Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу”, - зазначається у повідомленні.
Британський уряд також не рекомендує здійснювати нетермінові подорожі до України.
“Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються швидко. Триває невизначеність щодо намірів Росії”, - наголошує відомство.
Також британцям в Україні рекомендовано бути пильними, готовими швидко змінити свої плани, якщо це потрібно, стежити за ЗМІ та сповіщеннями.
Як повідомлялося, раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
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24 01 2022 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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