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Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин

Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу
Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин.
Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у повідомленні сайту британського уряду, передає Укрінформ.
 
Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу”, - зазначається у повідомленні.
 
Британський уряд також не рекомендує здійснювати нетермінові подорожі до України.
 
Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються швидко. Триває невизначеність щодо намірів Росії”, - наголошує відомство.
 
Також британцям в Україні рекомендовано бути пильними, готовими швидко змінити свої плани, якщо це потрібно, стежити за ЗМІ та сповіщеннями.
 
Як повідомлялося, раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
 
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24 01 2022 11:27
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