Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин.

Про це йдеться у повідомленні сайту британського уряду, передає Укрінформ.

“Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу”, - зазначається у повідомленні.

Британський уряд також не рекомендує здійснювати нетермінові подорожі до України.

“Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються швидко. Триває невизначеність щодо намірів Росії”, - наголошує відомство.

Також британцям в Україні рекомендовано бути пильними, готовими швидко змінити свої плани, якщо це потрібно, стежити за ЗМІ та сповіщеннями.

Як повідомлялося, раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.